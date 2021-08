Axiom Verge 2, Necrobarista: Final Pour, Boyfriend Dungeon et d’autres sortent aujourd’hui

L’Indie World de Nintendo a permis de faire le point sur les sorties de nombreux jeux indépendants, et la présentation à lâché les habituelles sorties surprises, avec plusieurs titres qui sortent dès aujourd’hui, sans prévenir. Puisqu’il y en a eu beaucoup, on vous résume tout ici, histoire de voir quels jeux vous pouvez d’ores et déjà retrouver sur les différents stores (car il n’est pas question que de la Switch).

Un festival de sorties surprises

On commence avec la plus grosse sortie, celle de Axiom Verge 2. Le metroidvania 2D a pas mal fait parler de lui ces derniers temps, et il a visiblement fini de nous montrer tout ce qu’il avait à offrir, puisqu’il est dès à présent disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch.

On peut également mettre la main dès aujourd’hui sur Necrobarista: Final Pour, une sorte de version Director’s Cut qui rajoute des heures entières de contenu, avec des modes bonus en prime. Le titre était initialement sorti sur iOS puis PC, et il arrive dès maintenant sur Switch avec cette version spéciale.

Du côté des sorties inattendues, on retrouve également le très attendu Boyfriend Dungeon, un dungeon-crawler pas comme les autres qui mélange romance et action. Le titre est désormais disponible sur PC, Switch, Xbox One et Xbox Series.

On notera aussi la sortie du tout mignon Garden Story, disponible sur PC et Switch, ainsi Curious Expedition 2 qui sort un peu en avance sur Switch en attendant les versions PS4 et Xbox One du jeu.