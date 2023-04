Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections présente Naruto en mode Baryon et un nouveau Sasuke

Ce sont des énièmes versions de Naruto et Sasuke qui sont ajoutées au casting, parce qu’il n’y en avait visiblement pas assez dans le jeu de base. Le studio se met ici à la page avec la dernière transformation de Naruto que l’on a récemment pu voir dans le manga Boruto, à savoir son mode Baryon qui sera disponible en éveil pour le personnage. Pour Sasuke, c’est moins flashy, mais il aura droit à quelques nouveautés dans son moveset pour coller à sa représentation dans Boruto.

Mais en plus de cet ajout pour le casting, on découvre deux nouvelles images (visible dans le tweet ci-dessous) issues du récit inédit qui nous sera raconté en bonus dans cet épisode. Il mettra en avant Boruto, qui fera face à un mystérieux ennemi ainsi qu’à une personne utilisant le Susanoo.

Toujours pas de date de sortie pour ce Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, qui doit arriver dans le courant de l’année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Plus, here's a sneak peek of the original Special Story Mode with Boruto as the main character!

What awaits Boruto as he faces down kunai and an imposing red Susanoo?

Stay tuned for more details!#NSC pic.twitter.com/HSnyTckHaP

— Naruto Video Games (@Narutovideogame) April 14, 2023