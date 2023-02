Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sera une compilation regroupant toute l’histoire de Naruto arrive en 2023

Voilà des années que la saga Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm s’est terminée mais les fans du manga ne désespéraient pas à l’idée de voir débarquer un cinquième opus qui retracerait l’histoire du manga sur Boruto, actuellement en cours de publication. Leur vœu ne sera qu’à moitié exaucé car oui, comme un dépôt de marque l’avait suggéré, la série s’offre bien un nouveau jeu nommé Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections (on continue la tradition des titres à rallonge), mais il ne s’agit que d’une compilation avec quelques petites nouveautés en plus.

The next entry in the blockbuster Ultimate Ninja STORM series is here!

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS launches this year with the largest roster yet!

The tale of Naruto and Sasuke continues and has been re-cut and combined with an all new original story! pic.twitter.com/xrxcQnucaa

— Naruto Video Games (@Narutovideogame) February 23, 2023