Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections : Les problèmes liés au doublage anglais soulèvent la question de l’IA

Heureusement, il y a la VF et la VO

Depuis plusieurs jours, les internautes se moquent gentiment du doublage anglais du jeu avec certaines lignes de dialogue pour le moins mal jouées, avec des tons qui ne collent pas à la situation. Ce qui est loin d’être inhabituel dans le domaine du doublage, sauf quand ces lignes décriées sont pointées du doigt par les comédiens et comédiennes de ce même casting, qui assurent ne pas en être à l’origine.

Did that…..WAKE YOU UP 🤣 Bro this Dub is horrible why did they redo the voice lines????? pic.twitter.com/9LpIxb1pzq — ShonenGames (@ShonenGameZ) November 15, 2023

Tout a commencé lorsque l’actrice Maile Flanagan, qui double Naruto, s’est étonnée de voir un extrait du jeu sur Twitter, avec un passage où Naruto délivre un « wake you up » des plus étranges. Flanagan assure qu’elle n’a jamais dit cette phrase de cette manière, avant de supprimer son post (qui a malgré tout était relayé par IGN) et de déclarer ne plus avoir envie d’en parler (tout en indiquant qu’elle n’a aucun problème avec le jeu).

Kawaki's Eng Dub VA after getting his bag and seeing this absolutely atrocious take that CC2 picked: pic.twitter.com/9yc8UV7T8v — Moeru (@MoeruStorm) November 22, 2023

Même son de cloche du côté de Michael Schwalbe, qui double le personnage Kawaki, et qui est cité aux côtés d’une autre vidéo se moquant de son doublage. S’il explique que le casting n’a que de très brèves indications sur la manière dont chacun doit lire ses lignes, il assure ne jamais avoir cité la phrase employée dans la vidéo sur ce ton.

Les exemples se sont multipliés sur les réseaux et les questionnements n’ont fait qu’augmenter. Après tout, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections réutilise beaucoup d’éléments en provenance des autres jeux, et suspecter que certains trous aient été comblés avec l’aide d’une IA ne paraît pas si fou dans le contexte actuel. Mais ce serait tirer une conclusion trop hâtive.

Rien n’est prouvé pour le moment, si l’on met de côté de mauvaises directives vocales. Il est tout à fait possible que certains lignes de textes soient réutilisées dans un autre contexte au lieu de demander un nouveau doublage (ce qui est un autre problème, soit). Si la conclusion de l’utilisation de l’IA est la plus tentante de nos jours, rien ne permet encore de le démontrer. IGN a contacté l’éditeur pour en savoir plus, mais la situation reste encore floue pour le moment.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.