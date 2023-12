Compilation ultime pour certains, collection loupée pour d’autres, le dernier jeu Naruto divise plutôt la communauté. Et à juste titre puisque malgré la volonté de bien faire, il fait surtout le strict nécessaire. Si vous n’aviez pas encore visionné notre test en vidéo, on vous rappelle que celui-ci est disponible et vous permettra d’en savoir plus sur l’intérêt ou non de prendre pareille compilation.