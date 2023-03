Nacon Connect : Le résumé complet de la conférence du 9 mars

Nacon dispose aujourd’hui d’un catalogue assez immense qui lui permet d’organiser ses propres conférences, avec à chaque fois beaucoup de jeux à nous présenter. L’éditeur français n’a pas eu envie d’attendre la saison de l’E3 2023 pour dégainer sa nouvelle émission avec le premier Nacon Connect de cette année 2023, qui était censé nous donner une idée de ce à quoi l’on pourrait jouer durant cette année. Peu de surprises au programme, mais des confirmations et des présentations de gameplay sur certains jeux très attendus. Voici ce qu’il fallait retenir du Nacon Connect du 9 mars 2023.

Un petit segment sur les jeux de sports

On commence par les jeux de sports puisque Nacon en avait beaucoup dans sa besace. Sans surprise, de nouveaux opus de Tour de France et de Pro Cycling Manager étaient au rendez-vous avec des épisodes 2023 qui sortiront tous les deux le même jour, à savoir le 8 juin prochain. Si Pro Cycling Manager 2023 ne sortira que sur PC, Tour de France 2023 sortira aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.

On ne s’étonnera pas trop non plus de voir Rugby 24 être annoncé pour le 7 septembre prochain, en croisant les doigts pour qu’il soit plus réussi que le précédent épisode. Vous noterez qu’on passe de Rugby 22 à Rugby 24, mais ça ne veut pas dire que le jeu va faire l’impasse sur la Coupe du Monde de Rugby 2023, bien au contraire, puisqu’elle sera présente tandis que 130 équipes seront représentées.

Mais l’annonce que les fans de jeux de sports devraient retenir est celle d’un tout nouveau jeu de tennis, nommé Tiebreak: Official game of the ATP|WTA (on l’appellera juste Tiebreak hein), qui veut prendre la succession de Tennis World Tour 2 et de AO2. Pas encore de date pour son entrée dans le court, mais une sortie est prévue à l’été sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Partons cette fois-ci dans le sport automobile avec la présentation du TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, qui va poursuivre dans la lignée du deuxième opus avec ici la mise en avant d’un cinquième tracé pour le jeu et la possibilité de conduire sur plus de 200 kms de route en dehors des circuits officiels. La sortie est prévue le 11 mai sur toutes les plateformes.

On reste quelque peu dans le domaine du sport avec Session: Skate Sim qui a fait reparler de lui. La simulation de skate est déjà disponible sur PC et les consoles Xbox et PlayStation, mais elle s’est remontrée aujourd’hui pour rappeler qu’elle arriverait le 16 mars sur Switch en Europe, contrairement aux joueurs américains qui peuvent acheter le jeu dès aujourd’hui.

Des dates et des rappels

En parlant de portage Switch, Train Life: A Railway Simulator débarque également sur la console de Nintendo dès ce 9 mars et vous proposera de conduire des trains ou de gérer votre réseau ferroviaire partout où vous le voulez grâce à la portabilité de la Switch.

Ce ne sont pas les seuls jeux à sortir aujourd’hui car Nacon nous a rafraichi la mémoire concernant la sortie de Transport Fever 2: Console Edition (histoire de rester sur les transports en commun), qui est une version améliorée avec des visuels retravaillés, tandis que le jeu d’action Clash: Artifacts of Chaos célébrait lui aussi son lancement.

Le très sombre War Hospital était présent pour nous préciser sa date de sortie. C’est donc dès le 31 août prochain que vous serez chargés de venir en aide aux victimes de la Grande Guerre, tout en gérant au mieux votre établissement. Un nouveau trailer centré sur le parcours d’un soldat a été diffusé pendant la conférence, nous montrant un peu plus de gameplay avec des décisions difficiles à prendre.

On continue dans l’horreur de la guerre avec Ad Infinitum, ce jeu d’horreur psychologique qui nous embarque dans l’esprit torturé d’un soldat, ne pouvant faire abstraction de ce qu’il a vu dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale. Après plusieurs présentation, le jeu de Hekate semble être enfin prêt puisqu’il est désormais prévu pour le mois de septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

C’est aussi aux alentours de cette période que l’on pourra découvrir Gangs of Sherwood, un jeu d’action coopératif dans l’univers de Robins des Bois qui sortira à l’automne sur les mêmes plateformes. On a ici eu droit à une première présentation de gameplay en compagnie de Robin des Bois, Marianne, Frère Tuck et Petit Jean, qui déchaînent leurs compétences dans des combats dynamiques.

Restons dans le domaine de la coopération avec Ravenswatch, qui va démarrer son accès anticipé le 6 avril prochain. Comme Gangs of Sherwood, Ravenswatch propose de revisiter certains mythes avec ici celui du Chaperon Rouge ou encore Beowulf, le tout dans un rogue-lite similaire à Curse of the Dead Gods, le précédent jeu du studio. Un nouvel aperçu du jeu nous a été montré afin de nous expliquer les bases du gameplay.

Les deux jeux les plus attendus de cette conférence étaient sans doute RoboCop: Rogue City et le jeu Gollum. Car oui, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : Test Drive Unlimited: Solar Crown était malheureusement aux abonnés absents.

Pour ce qui est du flic le plus dangereux de Detroit, un nouveau trailer de gameplay a été diffusé dans lequel on peut voir à travers les yeux de RoboCop, qui s’en va faire régner la loi à sa manière (avec beaucoup d’hémoglobine) tout en cherchant des indices qui le font progresser dans son enquête. On a ainsi une meilleure idées des phases de shoot du jeu. Ce dernier devrait être disponible dans le courant du mois de septembre 2023.

Pour ce qui est de Gollum, c’est toujours la grande inconnue. Nacon nous rappelle que le jeu sortira bien cette année, mais quand exactement, on ne le sait pas. Seul un nouveau trailer centré sur l’histoire du titre a été partagé, avec la présence de certains personnages iconiques comme ce bon vieux Gandalf.

Voici tout ce qu’il fallait retenir de la conférence de Nacon, qui avait finalement peu de nouveaux jeux à nous présenter mais qui en a profité pour glisser quelques dates à rajouter sur le calendrier de l’année 2023.