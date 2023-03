Ravenswatch : Le roguelike illustre son gameplay dans une vidéo de présentation

L’accès anticipé de Ravenswatch débutera le mois prochain, il était donc naturel de le revoir aujourd’hui durant le Nacon Connect. Le roguelike avait rapidement présenté son gameplay il y a peu, mais pour s’assurer une plus grande audience, il a ouvert le bal de la conférence de l’éditeur afin de nous préciser à nouveau son concept. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du nouveau jeu de Passtech Games, à qui l’on doit Curse of the Dead Gods, c’est l’idéal.

Petit tour d’horizon du jeu

Si vous avez déjà vu le jeu en action, cette vidéo ne vous apprendra rien de très neuf mais c’est l’occasion d’y voir un peu de gameplay supplémentaire, avec les différents pouvoirs de nos personnages issus de contes et d’histoires très connues, comme Aladdin ou le Chaperon Rouge.

Ils seront ici bien différents et surtout bien plus meurtriers, et s’il sera possible de les faire combattre seuls, la coopération semble être grandement recommandée pour profiter au mieux de cette toute nouvelle expérience.

Ravenswatch sera disponible en accès anticipé sur PC dès le 6 avril, ce qui veut dire que l’on pourra bientôt avoir un aperçu de ce que le titre vaut. Le jeu sortira aussi dans sa version complète plus tard, en 2024, sur PS5, Xbox Series et Switch.