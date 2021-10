Rugby 22

Rugby 22 est un jeu de sport développé par Eko Software et édité par Nacon. Souhaitant proposer une expérience plus potable que Rugby 18 et 20, cet épisode promet d'intégrer une IA plus réaliste et un système de difficulté modulable. Côté contenu, plusieurs compétitions majeures de la discipline sont présentes ainsi que de grandes sélections nationales comme la France et l'Irlande.