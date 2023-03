RoboCop: Rogue City fera régner la loi en septembre, nouvelle vidéo de gameplay

L’un des jeux les plus ambitieux dans le catalogue Nacon en ce moment est RoboCop: Rogue City, un FPS chapeauté par Teyon, qui nous place dans la peau et les circuits du flic le plus dangereux des Etats-Unis. L’éditeur français avait dévoilé les premières images du jeu l’année dernière, et c’est tout naturellement qu’il a profité de son dernier Nacon Connect pour nous présenter une séquence de gameplay supplémentaire ainsi qu’une période de sortie pour le jeu.

Il ne fallait pas demander un mandat

Cette vidéo de gameplay nous montre donc un RoboCop en plein nettoyage des rues de la ville, avec quelques phases d’enquête pour commencer qui nous montrent notre policier si particulier aller interroger quelques suspects.

Etant donné qu’il ne fait pas dans la finesse, les choses s’enveniment très vite l’enquête laisse place à l’action, avec des phases de shoots où notre protagoniste fait exploser quelques têtes. On espère tout de même que le rendu final sera un peu plus dynamique, puisque l’on a ici l’impression que RoboCop n’a pas vraiment besoin de se cacher du feu ennemi. Il a beau être très résistant, ludiquement parlant, cela peut être gênant.

RoboCop: Rogue City devrait donc sortir dans le courant du mois de septembre si l’on en croit cette vidéo, bien qu’aucune date précise ne soit encore mentionnée. Il faudra donc attendre encore un peu avant de retrouver le flic-robot, mais sa sortie en 2023 semble bien être confirmée.