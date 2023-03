Accueil > Actualités > The Lord of the Rings : Gollum nous en dit plus sur son histoire en vidéo, avec Gandalf en guest

Nacon et Daedalic semblent être bien embêtés avec The Lord of the Rings : Gollum, qui enchaîne les reports. Le jeu mettant en scène Smeagol devait initialement sortir le 1er septembre dernier avant d’être repoussé à 2023, sans plus de date de précise. Forcément, on s’attendait à le revoir ce soir lors du dernier Nacon Connect, avec des bonnes nouvelles au passage. Mais il faudra se contenter d’un simple trailer, certes réussi, qui ne dévoile aucune précision sur la date de sortie du jeu.

Un report qui s’éternise

Cette nouvelle vidéo se focalise cette fois sur l’histoire que va vivre Gollum ici, tiraillé entre ses différentes personnalités et entre le bien et le mal. Rejeté par les deux camps qui s’oppose, il devra survivre seul, même si quelques alliés inattendus lui prêteront main forte. On voit justement quelques visages connus dans cette bande-annonce, à l’image de Gandalf le Gris, qui va croiser la route de Gollum.

Mais cette bande-annonce ne nous donne malheureusement aucune date de sortie pour le jeu, qui est toujours prévu pour le courant de cette année. On peut donc potentiellement faire une croix sur une sortie en cette première moitié de l’année, même si l’on attendra que l’éditeur nous en dise plus prochainement.

The Lord of the Rings : Gollum sortira en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X. Une version Switch est prévue mais elle n’arrivera que plus tard.