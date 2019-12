AO Tennis 2

AO Tennis 2 est un jeu de tennis et c'est le second jeu de Big Ant Studios à proposer un jeu officiel du tournoi de l'Open d'Australie (après AO International Tennis). Il a été développé en collaboration avec les organisateurs du toi et permet de revivre l'événement avec un nouveau mode carrière et de quelques nouveautés (système de progression ou encore éditeur de contenu).