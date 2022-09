MultiVersus dévoile le gameplay de Gizmo

MultiVersus est en train de se mettre à jour pour accueillir le gentil Gizmo. Et même s’il a eu droit à une sortie surprise avant Rick, Black Adam et même son rival maléfique Stripe, il faut dire qu’on avait un peu de mal à s’imaginer son gameplay. Mais heureusement, Player First Games a non pas une mais deux vidéos de gameplay.

MultiVersus se prépare à l’invasion des Gremlins

Pour vous faire une première idée du potentiel de ce nouveau soutien, il y a un petit trailer au montage dynamique. Et si vous voulez entrer un peu plus dans les détails du gameplay de Gizmo, il y a aussi une vidéo un peu plus longue en anglais avec le joueur pro NAKAT (vainqueur du tournoi de l’EVO) présente chacune des attaques.

Mais il ne s’agit pas du seul ajout de cette mise à jour qui contient de nombreux ajustements généraux au niveau des atouts par exemple, mais aussi sur les projectiles et surtout sur les hurtboxes qui sont désormais bien calquées sur la morphologie et la position des personnages au lieu d’être un simple rectangle.

MultiVersus est disponible en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. La page dédiée au nouvel arrivant ne devrait pas tarder à rejoindre notre guide du jeu.