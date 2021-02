MotoGP 21 annoncé : Date de sortie, sortie next-gen et premières infos

Quand Milestone nous annonce un nouveau jeu de moto, personne n’est vraiment surpris. Le studio milanais a l’habitude de nous proposer de nombreuses simulations, avec la franchise MotoGP qui revient tous les ans. L’équipe italienne vient d’officialiser MotoGP 21 et l’on connait les premières nouveautés, la date de sortie et les plateformes concernées.

La simulation MotoGP ultime

On ne peut pas dire que Milestone s’est reposé ces derniers mois. Après RIDE 4, MXGP 2020 et Monster Energy Supercross 4 sortis en l’espace de six mois, le studio prépare déjà la sortie de MotoGP 21. Ce nouveau volet reprendra les grandes lignes de ses prédécesseurs, à savoir un jeu de course de moto axé simulation qui reprend la saison officielle de 2021.

Ce nouvel épisode propose une carrière de manager définie comme profonde avec de nouvelles fonctionnalités, une personnalisation plus poussée pour coller à la réalité avec la possibilité de d’investir ses points R&D pour améliorer la puissance du moteur, l’aérodynamisme, le cadre, et les composants électroniques de la moto, tels que le Traction Control, les freins, le système Anti-Wheelie et le Power Mapping.

Dans les principales nouveautés, on retient surtout l’arrivée des séquences de récupération de la moto. Terminé les réapparitions automatiques, désormais, il faudra vous lever, chercher votre moto et vous remettre dessus pour repartir au plus vite. On notera aussi une gestion de la température des freins, qui permettra de développer sa stratégie de course, ou encore l’apparition des pénalités de temps.

Vous l’avez compris, si l’on nous rabâche cette année que le réalisme est l’essence de la série, cette mouture 2021 se définit elle-même comme « une véritable expérience MotoGP ». Et ça tombe bien puisqu’elle arrivera sur nouvelle-génération, pour profiter de meilleurs graphismes. Espérons cependant que toutes ces belles promesses seront tenues sur le papier et que ce degré de réalisme supplémentaire ne perde pas les potentiels nouveaux joueurs, défaut déjà pointé sur l’épisode de l’année passée.

Prenez votre agenda :MotoGP 21 sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store) le 22 avril 2021. Les précommandes ouvriront bientôt.