MotoGP 21

MotoGP 21 est un jeu de course de motos axé simulation, issu de la célèbre série développée par Milestone. On y retrouve les grandes lignes de ses prédécesseurs, avec ici un mode carrière de manager, différents modes de jeux et les tracés et pilotes officiels. Vendu comme une véritable expérience MotoGP, les principales nouveautés de cet opus résident dans l'apparition de séquence de récupération de la moto, une gestion accrue de la température des freins et des pénalités.