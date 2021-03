MotoGP 21 s’offre un premier trailer de gameplay

Annoncé il y a un peu moins d’un mois, MotoGP 21 se dévoile un peu plus par l’intermédiaire d’un premier trailer de gameplay diffusé hier par Milestone.

Jack Miller ouvre le bal… des pénalités !

Mettant en scène le pilote australien de l’écurie Ducati Jack Miller pendant deux minutes, cette vidéo permet d’avoir un premier aperçu de l’expérience proposée par ce nouvel opus de la licence MotoGP. Elle nous donne également l’occasion de profiter des graphismes, qui semblent un cran au-dessus de ceux proposés par l’épisode de 2020, ainsi que du nouveau système de pénalité de temps promis par le studio italien cette année.

MotoGP 21 sortira le 22 avril sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Notez que, si vous achetez le jeu au format physique sur la plateforme de Nintendo, la boîte ne contiendra pas une cartouche mais un simple code de téléchargement à l’intérieur.