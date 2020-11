MXGP 2020

Retournez sur les pistes de motocross avec l'édition 2020 de la licence MXGP. Le mode Waypoint revient tout comme le mode Playground qui donne la possibilité de parcourir avec 3 autres joueurs des décors inspiré des fjords norvégiens. Au programme, on retrouve les 19 circuits officiels ainsi que les 68 pilotes des catégories MXGP et MX2. De plus, il est possible de personnaliser les pilotes et les motos à l'aide de plus de 10 000 objets cosmétiques et de 110 différentes marques officielles, sachant que ces dernières affectent vos performances. Enfin, le multijoueur du jeu a également été amélioré grâce à de nouveaux serveurs dédiés, et l'éditeur de circuit fait également son retour accompagné de quelques nouveautés.