MotoGP 20 annoncé et daté au 23 avril, tout ce qu’il faut savoir

Sans véritable surprise, Milestone compte bien apporter une nouvelle itération à sa licence de jeux de motos. MotoGP 20 vient d’être officiellement annoncé et laisse échapper ses premières informations. Chose étonnante, c’est que cet opus sortira plus tôt que l’habituel mois de juin puisqu’il arrivera le 23 avril. Eh oui, en plein championnat.

Tout savoir sur MotoGP 20

Après un épisode 2019 relativement classique, MotoGP nous fait de belles promesses pour cette mouture 2020. Alors que le championnat du monde commencera le 8 mars prochain au Qatar, le jeu vidéo officiel sortira en plein dedans. Les joueurs pourront donc profiter pleinement de l’évolution de la saison plus ou moins en même temps, et l’on pourra participer à cette saison 2020, piloter face aux champions officiels ou encore faire nos preuves dans la catégorie Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Dans son annonce Milestone met en avant les axes d’évolution de cet épisode. On nous parle d’une carrière complète avec notamment le retour du Mode Manager qui profite pour faire le plein de « nouvelles fonctionnalités qui mettront à la fois les compétences de pilotage des joueurs mais également celles stratégiques à l’épreuve ». Il faudra bien choisir son entourage ce qui nous permettra d’aider dans l’analyse des données de course ou encore le développement de la moto.

L’effort a aussi été mis sur les performances en course pour coller le plus à la réalité. On nous évoque le développement de la moto avec la possibilité d’améliorer les performances des différentes pièces du bolide avec un classique système de R&D. C’est sur l’aspect stratégique que la jouabilité a été améliorée pour pousser le réalisme, notamment avec des capacités côté gestion du carburant, consommation asymétrique des pneus ou les dommages aérodynamiques, composantes qui vont impacter les performances et l’esthétique de la moto.

Voici ce que nous liste le communiqué :

L’un des modes de jeu favoris de la communauté sera de retour dans un tout nouveau format, avec des courses complètes générées de façon aléatoire, que les joueurs devront gagner pour débloquer les pilotes et motos légendaires. L’Intelligence Artificielle passe en mode 2.0. Ce que nombreux qualifiaient d’utopique est devenu une réalité. L’A.N.N.A (un acronyme pour Artificial Neural Network Agent) de l’année dernière a rendu l’Intelligence Artificielle du jeu plus rapide, plus naturelle et plus juste. Cette année, les développeurs de Milestone ont encore amélioré ses capacités pour permettre à l’IA de gérer sa consommation de carburant et ses pneus, comme le font les pilotes.

Grâce aux autocollants, aux casques ou numéros de courses entre autres, les joueurs de MotoGP 20 pourront customiser les motos de leur Equipe Personnalisée et arborer un style unique sur la piste. La meilleure expérience en ligne. Des serveurs dédiés au mode Multijoueur permettent une expérience en ligne fiable et amusante. Désormais, des améliorations qui stimuleront la jouabilité dans l’ensemble des modes de jeu en ligne ont été ajoutées : parties publiques, parties privées et le mode Directeur de Course.

MotoGP 20 sera disponible à son lancement sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.