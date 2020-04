MotoGP 20 est disponible aujourd’hui sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia

Après avoir montré un peu de gameplay en mars et présenté le retour du mode manager au début du mois, MotoGP 20, le jeu officiel de la discipline automobile MotoGP, se lance aujourd’hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia.

Un épisode dans la continuité de MotoGP 19

Si l’édition 2019 a redonné un véritable coup de fouet à la saga qui était un peu en perte de vitesse depuis quelques années, MotoGP 20 se contente d’améliorer efficacement une formule qui marche. La conduite est toujours aussi exigeante, la physique a été repensée et l’IA A.N.N.A a été améliorée. Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le titre de Milestone en consultant notre test maison.