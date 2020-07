MotoGP 20 accueille la MotoE et la fonctionnalité Equipe Junior dans son mode Carrière

Commercialisé depuis avril dernier, MotoGP 20 s’offre une grosse mise à jour gratuite intégrant la catégorie MotoE ainsi qu’une fonctionnalité inédite, l’Equipe Junior, pour le mode Carrière.

Un management encore plus poussé

Vous pourrez créer une équipe junior uniquement si vous concourez dans les catégories Moto2 ou MotoGP. Comme l’explique Milestone sur le site officiel du jeu, « la règle est simple : vous pouvez ouvrir des équipes dans des classes inférieures à la votre pour leur permettre de courir dans la prochaine saison. Vous ne serez pas seulement un coureur, mais aussi un mentor et un Directeur d’Équipe pour une nouvelle génération de jeunes talents. »

Le studio italien indique également qu’il faudra recruter un manager qui s’occupera de diriger votre écurie secondaire. Il devra donc être capable « d’utiliser ses compétences pour attirer des sponsors et embaucher de bons pilotes » si vous souhaitez asseoir votre domination à tous les niveaux de la discipline automobile.

MotoGP 20 est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia.