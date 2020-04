MotoGP 20 : Un trailer pour le mode Manager

Environ deux semaines après avoir mis en ligne une première vidéo de gameplay, MotoGP 20 continue de se dévoiler avec la présentation du mode Manager.

Savoir gérer sa carrière en-dehors du circuit

Dans ce mode, il ne s’agira pas seulement d’être bon en piste mais aussi de savoir gérer efficacement la carrière de votre pilote dans les paddocks. De la signature des contrats et des partenariats au développement de la moto, en passant par le recrutement des mécaniciens et la gestion des ressources, Milestone semble avoir apporté un contenu plus que conséquent pour rendre l’expérience de jeu la plus réaliste et complète possible.

MotoGP 20 sera disponible le 23 avril sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia.