Mortal Shell : La sortie du DLC The Virtous Cycle fixée pour le 18 août

Dévoilé en juin dernier, le premier DLC de Mortal Shell ne mettra pas longtemps à sortir puisque celui-ci est déjà daté pour le 18 août prochain. Apportant son lot de nouveautés qui étaient jusqu’à maintenant encore à découvrir, il est temps de résumer tout ce que nous réserve cette mise à jour nommée The Virtous Cycle.

Nouvelle shell, nouvelle arme et nouveau mode de jeu

Ce nouveau contenu apportera en effet une nouvelle Shell nommée Hadern décrit comme « un vieil ennemi redoutable ». Il s’agit ni plus ni moins de la shell qui vous bloque plusieurs fois le passage dans la campagne, que ce soit dans le tutoriel ou juste avant l’obtention d’une nouvelle arme. Ce dernier ne viendra pas seul puisqu’une nouvelle arme du nom de Axatana viendra également s’immiscer dans le jeu.

Cette redoutable double épée possède la capacité de se transformer en une hache à deux mains pour asséner à vos ennemis des coups un peu plus lourds. Toutefois, la plus grosse nouveauté du DLC se trouve dans son mode rogue-like qui met en place des parties décrites comme unique et qui génèreront certainement différents éléments de façon procédurale. Dans ce mode, un nouvel arbre de compétences permettra de débloquer et de combiner plus de 100 améliorations uniques afin de personnaliser son style de combat.

On note également de nouveaux ajouts concernant le lore de Fallgrim ainsi qu’un nouveau luth qui sert d’instrument emblématique du titre. Cette mise à jour payante sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via l’Epic Games Store. Il est également fait mention de la sortie du jeu et de son DLC sur Steam pour le 18 août. Une sortie sur GOG est également annoncée mais la date reste encore incertaine, bien que le jeu pourrait arriver à la même date.

Encore une fois, pour vous faire un premier avis sur le titre de Cold Symmetry, on vous renvoie vers notre test de Mortal Shell à ce lien.