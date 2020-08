Alors que Le Barioth Crocgivre sera disponible dès ce soir dans Monster Hunter World Iceborne, l’équipe de développement nous annonce aujourd’hui que le titre arrive lentement vers sa date anniversaire et qu’il serait temps de fêter cela.

Un festival de… festivals

Ainsi, du 21 août au 30 septembre, l’extension glaciale verra la Grand-Salle accueillir trois festivals consécutifs, respectivement du 21 août au 3 septembre, du 4 septembre au 17 septembre, et enfin du 18 septembre au 30 septembre.

Il s’agira là de trois festivals ayant déjà eu lieu depuis le lancement du jeu, permettant ainsi aux retardataires d’y prendre part pour récupérer tout un tas d’armures, armures spéciales, armes et décorations bonus. Ce sera également l’occasion de profiter d’un mois complet de quêtes événements, de quoi se préparer correctement pour les prochains ajouts majeurs.

Monster Hunter World Iceborne est disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis septembre 2019 et de nouveaux contenus sont prévus pour le reste de l’année.