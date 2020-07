Après un long report suite aux conditions de travail imposées par l’épidémie de ces derniers mois, Monster Hunter World Iceborne compte bien reprendre un rythme effréné dans la publication de ses mises à jours afin de rattraper son retard. Aujourd’hui, les développeurs nous détaillent tout cela avec la sixième édition de leurs fameux journal des développeurs.

2 nouveaux monstres

Le gros morceau de la prochaine mise à jour, c’est l’ajout de l’Alatreon. Premier Dragon Noir à rejoindre le roster du jeu, il s’agit d’un Dragon Ancien surpuissant capable de changer d’élément au fur et à mesure de l’affrontement.

Les développeurs nous invitent à jouer en s’organisant sur qui jouera quel élément, la stratégie la plus optimale étant de pouvoir infliger de lourds dommages durant chaque phase. En effet, lors de son changement d’élément, l’Alatreon déclenchera une énorme attaque dévastatrice, et le seul moyen de réduire son effet est d’infliger suffisamment de dégâts de l’élément opposé à la créature. Un combat qui s’annonce dantesque et difficile.

On a également pu apprendre que l’armure du monstre sera accompagnée de nouveaux talents de set. Ils permettront d’augmenter les dégâts élémentaires selon votre résistance élémentaire. Concrètement, plus votre armure possède une résistance élémentaire élevée, plus le dit élément de votre arme sera puissant, de quoi modifier un peu la méta du jeu, trop souvent orientée vers les dégâts bruts. L’Alatreon sera disponible dès le 9 juillet.

Un nouveau Déviant fera son apparition du 7 août au 19 août dans une quête événement : Le Barioth Crocgivre. Ce monstre Alpha qui reviendra régulièrement, nous est vendu comme une créature bien plus puissante que l’originale, notamment via son gel bien plus contraignant puisqu’il peut désormais empêcher les personnages de se mouvoir correctement dans certaines zones. Deux nouveaux talents d’armure accompagneront ses sets et permettront d’améliorer voire d’ajouter des effets d’étourdissement aux attaques.

A côté de cela, le Fief se voit encore une fois amélioré grâce à un nouveau système permettant d’échanger des matériaux contre l’apparition du monstre de notre choix sur la carte, de quoi relancer le farm de façon toujours plus intensive. Notons également l’ajout de contenus payants (pendentifs, décorations de chambre, etc.) et gratuits (cartes de guilde et de clan) comme pour chaque mise à jour.

Un nouveau festival

Cet été aura également lieu un tout nouveau festival à Seliana. Inspiré des plus grands carnavals, il promet une ambiance des plus festives, de quoi profiter comme il se doit du retour des mises à jours sur le jeu. Disponible du 22 juillet au 6 août, il permettra, comme à l’accoutumée, de mettre la main sur de nouvelles armures, de nouvelles armures spéciales, de nouvelles armes, de nouvelles décorations, bref, tout un tas de joyeusetés.

Et pour la suite ?

Bien qu’aucun détail n’ait été dévoilé, l’équipe a précisé que la prochaine grosse mise à jour arrivera cet automne avec un nouveau monstre, un nouveau festival et de nouvelles armures spéciales. Il faudra se montrer patient pour en savoir plus.

Rendez-vous donc ce 9 juillet pour chasser l’Alatreon, le 22 juillet pour le nouveau festival, et le 7 août pour le Barioth crocgivre. Happy Hunting ! Monster Hunter World Iceborne est disponible sur PS4, Xbox One et PC, et les mises à jour sont désormais simultanées sur les 3 supports.