Monster Hunter World : Iceborne a trouvé 5 millions d’acheteurs

Changeant de beaucoup la recette initiale de la série, Monster Hunter World apportait par ailleurs une nouvelle dimension à la coopération online. Un atout certain, qui permit à ce titre de se hisser parmi les jeux multijoueurs les plus appréciés de ces dernières années. Bien vendu, le titre se dotait l’an dernier d’une extension qui a évidemment suivi le même chemin.

5 millions d’exemplaires vendus

Il y a deux mois, nous abordions déjà le cas Monster Hunter World : Iceborne pour sa réussite commerciale. En effet, disponible depuis le 9 janvier, il comptabilisait, le 15 du même mois, plus de 4 millions de copies écoulées à travers le monde. Et ce en comptabilisant chacune de ses trois versions disponibles. Un score impressionnant, pour une extension de surcroît, mais qui n’a visiblement pas fini de grossir.

Deux mois plus tard, on apprend en effet que Iceborne se serait écoulé à plus de 5 millions de copies ! Nul doute que sa sortie sur PC est pour quelque chose dans ce gain de ventes. Quant à Monster Hunter World, le jeu original, il dépasse les 15 millions. De quoi promettre un avenir radieux au titre et son extension, et plus généralement à la série, dont l’avenir semble décidément tout tracé.