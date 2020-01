Monster Hunter World : Iceborne est un succès commercial

Tout juste disponible depuis le 9 janvier dernier sur PC, Monster Hunter World : Iceborne représente déjà un succès commercial conséquent. En mettant bout à bout les ventes de toutes les versions, cette extension très attendue comptabilise plus de 4 millions de copies écoulées.

Capcom est aux anges

Décidément, Capcom n’est pas en reste quand il s’agit de pondre des jeux qui marchent du tonnerre de dieu depuis deux ans. Le mois dernier, la firme nous apprenait avoir vendu plus de 5 millions d’exemplaires de Resident Evil 2 Remake, qui dépassait par la même les chiffres de la version originale. Quant à Devil May Cry 5, il atteignait pratiquement les 3 millions en fin d’année dernière.

Tout juste disponible sur PC, et accessible sur PlayStation 4 et Xbox One depuis septembre 2019, Monster Hunter World : Iceborn est déjà un carton lui aussi. Capcom affirme avoir en effet écoulé plus de 4 millions de copies, en ajoutant les versions physiques et dématérialisées.

Mais ce n’est pas tout ! Monster Hunter World continue d’exploser tous les scores, avec 15 millions d’exemplaires distribués. Par ailleurs, l’entreprise japonaise précise de Iceborne a connu un pic à près de 300 000 joueurs sur Steam dans le courant de la semaine dernière. Un chiffre qui a de quoi impressionner, d’autant qu’il talonne les 330 000 du jeu de base.