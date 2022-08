Monster Hunter Rise Sunbreak : Une grosse mise à jour dès demain avec de nouveaux monstres

L’extension Sunbreak est sortie depuis quelques semaines pour Monster Hunter Rise, mais pas le temps de se reposer chez Capcom. Les mises à jour vont bien continuer au fil des prochaines semaines, avec des ajouts continus déjà annoncés. Histoire de faire le point sur tout ce qui arrive, Capcom a organisé aujourd’hui un nouveau Digital Event Monster Hunter, qui nous a permis d’en apprendre plus sur les nouveautés à venir, à commencer par une première mise à jour qui sera disponible dès demain.

Une première mise à jour majeure pour Sunbreak

Dès le 10 août, vous pourrez découvrir une mise à jour pour Monster Hunter Rise Sunbreak, qui marquera notamment le développement du système de Quête Anomalies ainsi que l’arrivée de quêtes hebdomadaires pour les chasseurs de rang Maître 10.

On note l’apparition d’un nouveau classement à 5 étoiles pour les quêtes Anomalies, avec de nouveaux Monstres Affligés comme le Lunagaron ou l’Almudron Magma. On retrouvera aussi plus de matériaux en récompenses aux quêtes d’investigation Anomalie, pour mieux améliorer l’équipement de nos chasseurs avec l’artisanat Qurious.

Place au Nargacuga Sélénite

Côté monstres, c’est le Nargacuga Sélénite, déjà présenté il y a quelques jours, qui sera la vedette de cette mise à jour. On trouvera ce terrible monstre du côté de la Tour interdite, et il faudra bien le chercher puisqu’il a la capacité de devenir presque invisible.

La Bazelgeuse Vulcan ne sera pas très loin non plus, et on pourra également retrouver les sous-espèces de la Rathian d’or et le Rathalos d’argent dans cette mise à jour, avec quelques mouvements inédits.

Mais ce n’est évidemment pas tout puisque chaque semaine dès le 18 août, des nouvelles quêtes et des chasses « Double menace » seront ajoutées. Il y aura donc de quoi s’occuper.

Monster Hunter Rise Sunbreak est disponible sur PC et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour plus de détails.