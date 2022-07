Monster Hunter Rise: Sunbreak dévoile sa première mise à jour en images avec le Nagacuga Sélénite

Monster Hunter Rise: Sunbreak profite d’un succès critique unanime de par la presse et les joueurs. Capcom peut aussi se réjouir grâce à des ventes satisfaisantes avec 2 millions d’exemplaires vendus en à peine une semaine. La feuille de route étant déjà bien remplie, on peut s’attendre à du contenu qui arrivera régulièrement au cours de l’année et même en 2023. Aujourd’hui, la première mise à jour s’illustre en vidéo.

Au nom de la lune, le Nargacuga Sélénite vous punira

Attendue pour le 1er août prochain, la première mise à jour de Monster Hunter Rise: Sunbreak montre les crocs de la Wyverne volante dans une nouvelle version : le Nargacuga Sélénite. La subtilité majeure par rapport au Nargacuga classique est qu’il peut se rendre invisible en disparaissant dans la brume. Un atout qui va sans doute surprendre bon nombre de chasseurs.

Il ne sera d’ailleurs pas le seul à débarquer puisque l’on attend également le Bazelgeuse Vulcan. Nous aurons également droit à un nouvel environnement que l’on peut observer dans cette vidéo : la tour interdite. On imagine que Capcom dévoilera d’autres trailers assez régulièrement pour nous garder attentif puisqu’en plus de celle-ci, deux autres mises à jour sont prévues pour cet automne et cet hiver.

N’hésitez pas à consulter notre test pour plus de détails sur les nouveaux de l’extension Sunbreak. Monster Hunter Rise et Monster Hunter Rise: Sunbreak sont disponibles sur PC et Switch.