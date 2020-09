Minecraft va intégrer ce mois-ci un mode VR sur PlayStation 4

Sur PlayStation 4, la création s’ouvre décidément à la réalité virtuelle. Après Dreams et une MAJ permettant de supporter le PlayStation VR il y a quelques semaines, c’est au tour de l’incontournable Minecraft d’accueillir une compatibilité pour le casque de Sony.

La tête dans le cube

S’il est possible, depuis plusieurs années, de jouer à Minecraft sur PC en VR grâce aux moult casques dédiés à cet usage, ce n’était donc toujours pas le cas sur PlayStation 4. Mojang Studios, par l’intermédiaire de Roger Carpenter, est ravi d’annoncer que la totalité du contenu et des fonctionnalités du jeu seront accessibles via le PlayStation VR, par l’intermédiaire d’une mise à jour gratuite développée par SkyBox Labs, à paraître ce mois-ci.

Avec la DualShock 4, laissez libre cours à votre imagination avec de nouvelles options et manières de se déplacer dans votre environnement que ce soit en mode « Immersif » ou bien en mode « Salon ». Rien n’a été dit en revanche concernant une compatibilité des manettes de détection de mouvement PlayStation Move. Il faudra donc vraisemblablement se contenter uniquement de la manette classique.

Par ailleurs, aucune date précise n’a été émise par Roger Carpenter sur la disponibilité de cette mise à jour. Patience donc si vous faites partie des personnes intéressées, il reste au pire des cas 23 jours à attendre.