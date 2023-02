Metroid Prime Remastered : Nintendo critiqué pour ne pas avoir crédité les noms de l’équipe originale

La sortie surprise de Metroid Prime Remastered lors du dernier Nintendo Direct aura mis beaucoup de baume au cœur de nombreuses personnes, qui s’impatientaient de redécouvrir ce FPS désormais culte. Et si ce remaster a été bien accueilli par le public et la critique, un détail important a été pointé du doigt à de nombreuses reprises : l’absence de crédits pour l’équipe originale ayant travaillé sur Metroid Prime. D’anciens employés de Retro Studios, comme Zoid Kirsch ou Jack Mathews, l’ont justement souligné.

While many studios did amazing work on the remaster, I'm let down Metroid Prime's Remaster does not include the full original game credits. I worked with so many amazing people on the game and everyone's name should be included in the remaster, not just a single card like this. pic.twitter.com/Yvojf9f9Mq

— Zoid Kirsch (@ZoidCTF) February 11, 2023