Metroid Prime Remastered est disponible en version physique, où le trouver au meilleur prix ?

L’existence de Metroid Prime Remastered aura été la bonne surprise du Nintendo Direct. Le jeu est sorti dans la foulée de son annonce dès la fin de l’émission, mais uniquement sur l’eShop, au grand dam des collectionneurs et de celles et ceux qui ne jurent que par les éditions physiques. Heureusement, le jeu avait bel et bien prévu de sortir dans une version en boîte, qui n’est arrivée qu’aujourd’hui. Voici donc où trouver Metroid Prime Remastered au meilleur prix.

Où acheter Metroid Prime Remastered au prix le plus bas ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Metroid Prime Remastered est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, les revendeurs en ligne se sont tous alignés sur l’offre de départ de Nintendo, ce qui veut dire que le titre est vendu à 39,99 €. Mais cela pourrait bouger très prochainement, et on notera ici que Fnac propose un bonus sympathique en cas d’achat, à savoir un poster bonus.

Metroid Prime Remastered est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.