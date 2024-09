Metal Gear Solid Delta: Snake Eater révèle le visage de Volgin et d’autres dans un nouveau story trailer

Kuwabara, Kuwabara

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, après une preview suggérant un remake vraiment fidèle, voire trop, décide de nous montrer à nouveau une vidéo. Nous avions déjà vu à quoi ressemblait bien entendu Snake, mais aussi Major Zero, Para-Medic ou encore The Boss.

Les autres modèles de personnages suscitaient la curiosité chez les personnes ayant bien en tête leur version PS2, et ça tombe bien, en voilà quelques autres.

La vidéo du jour nous révèle alors plus en détail le visage et l’apparence de Sokolov, du colonel Volgin, d’Ocelot mais aussi d’Eva. On aperçoit ces personnages au cours de quelques scènes cinématiques marquantes, entrecoupées de répliques entre Snake et The Boss.

Des images qui nous rappellent plus que jamais qu’elles point la réalisation sera fidèle à l’originale, plan par plan. On a d’ailleurs aussi pu voir le Shagohod, le « Metal Gear » version Guerre Froide.

Voilà, c’est à peu près tout pour l’instant, en rappelant que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater arrivera à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series.