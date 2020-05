Mass Effect Trilogy : Vers un remaster à destination des consoles actuelles ?

Lorsque l’on pense à Mass Effect, on pense à une aventure prenante, à des choix impactant l’univers, au commandant Shepard et son équipage. On pense aux trois premiers épisodes, en somme. En effet, malgré toutes ses promesses et ses bonnes intentions, Mass Effect Andromeda ne parvint pas à se hisser au niveau de ses homologues, et déçut purement et simplement la majeure partie des fans de la licence. C’est probablement pour cette raison que ce Space Opera n’a pas donné suite depuis…

Gloire aux trois premiers volets ?

Assurément, l’une des plus grosses séries de RPG de la génération précédente est Mass Effect. La licence futuriste de Bioware, sentant bon le Space Opera et par moment la Dark SF, a certes connu des débuts difficiles en terme de technique, mais a rapidement su se rattraper et s’imposer comme une référence absolue. Ce qu’elle doit probablement, en partie, à l’influence certaine de Star Wars KOTOR, projet passé du développeur.

Ainsi, la compilation regroupant les trois volets originaux, parue en 2012, est particulièrement bien sentie, et accueillie à bras ouverts (d’autant qu’elle demeure le seul moyen de jouer au premier épisode sur PS3). Et en parlant de cette dernière, la rumeur du jour voudrait qu’elle débarque sur PlayStation 4 et Xbox One dans un futur proche, bénéficiant évidemment d’un lifting HD.

C’est à VentureBeat que l’on doit cette rumeur ô combien alléchante, se basant de prime abord sur le récent résultat financier de Electronic Arts affirmant, entre autre, qu’un soft issu d’une franchise bénéficiera d’un traitement HD d’ici la fin de l’année. Selon le site, ledit titre a de bonnes chances d’être cette fameuse trilogie, composée de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Et quelque part, bien que cela paraisse encore un peu abracadabrantesque, on a envie d’y croire à 100%.