Electronic Arts dévoile ses projets pour la nouvelle année fiscale

Chaque année, les grandes entreprises de l’industrie vidéoludique dévoilent sur la période avril-mai leur bilan financier annuel comme Electronic Arts la nuit dernière. Revendiquant 25 millions de « joueurs uniques » sur FIFA 20 et 10 millions sur Star Wars : Jedi Fallen Order qui a accueilli une mise à jour gratuite il y a deux jours, l’éditeur américain en profite pour présenter sa feuille de route pour la nouvelle année fiscale qui vient de commencer.

Treize jeux d’ici mars 2021

En plus des remasters de Burnout Paradise et de Command & Conquer, onze autres titres sont programmés pour sortir d’ici mars 2021. Une partie devrait être montrée lors de l’EA Play Live 2020 du 12 juin prochain. Parmi eux, nous ne retrouverons pas Battlefield et sachez que le jeu VR Medal of Honor : Above and Beyond prévu cette année n’est pas pris en compte dans cette liste.

Sans surprise, les licences sportives FIFA 21 et Madden NFL 21 ouvriront le bal dès la rentrée. Elles seront accompagnées de NHL 21 en fin d’année et d’un quatrième projet non annoncé qui pourrait sonner le retour de NBA Live, dont l’édition 2020 avait été annulée en octobre 2019, ou de la franchise UFC qui a normalement droit à un nouvel épisode tous les deux ans. Pour rappel, UFC 3 est sorti en 2018.

Concernant les autres titres qui seraient dans les cartons de l’éditeur américain, deux sont destinés aux mobiles, quatre sont développés par des studios EA Partners et le dernier est un projet « EA HD » prévu sur PC et consoles. S’il pourrait s’agir du Star Wars : Project Maverick qui a fuité sur le PlayStation Store début mars, GamesIndustry mise plutôt sur le remake d’un ancien jeu EA.

Notez que, selon le compte Twitter de Gematsu, EA réfléchirait à la possibilité de permettre aux joueurs d’obtenir gratuitement les opus annuels de ses franchises sportives sur PlayStation 5 et Xbox Series X dans le cas où ils les posséderaient déjà sur les consoles actuelles. Autre information, la firme de Redwood envisagerait également de publier plusieurs jeux sur Switch cette année.