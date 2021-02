Mass Effect Legendary Edition est disponible en précommande

La compilation Mass Effect Legendary Edition fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps, entre l’annonce de sa date de sortie et les changements qu’elle apportera, qui provoquent de longs débats. Maintenant que l’on sait quand sortira le remaster, on assiste également à l’ouverture des précommandes pour le titre via les différents revendeurs en ligne.

Où précommander Mass Effect Legendary Edition ?

Amazon avait déjà ouvert le bal il y a quelques mois, mais les précommandes sont désormais officiellement ouvertes avec la bonne date et la bonne jaquette qui sont maintenant disponibles.

On retrouve donc Mass Effect Legendary Edition en précommande à 69,99€ chez plusieurs sites, comme Amazon et Fnac. Notez cependant qu’en précommandant sur Fnac avec la carte Fnac+, vous recevrez 10€ sur votre compte fidélité.

Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 14 mai 2021.