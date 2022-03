Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici du Masque de l’arme d’argent. Celui-ci est obtenable à Nokron, la Ville éternelle après avoir battu le boss Larme imitatrice.

Où trouver le Masque de l’arme d’argent ?

Emplacement : À Nokron, la Ville éternelle

Arrivé à Nokron, la Ville éternelle, continuez sur le chemin principal jusqu’à affronter le boss Larme imitatrice. Le combat n’est pas difficile puisque le boss va prendre votre apparence et hériter de vos armes et de vos attaques. La différence se situe sur le fait que cet opposant n’a qu’une seule fiole de soin, comparé à vous. Une fois cet ennemi vaincu, vous récupérerez le Masque de l’arme d’argent.

