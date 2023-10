Marvel’s Spider-Man 3 est déjà teasé par le directeur créatif du deuxième jeu

Spider-Man: Infinity War

Il est encore trop tôt pour qu’Insomniac Games commence à parler de Marvel’s Spider-Man 3, tant les projets se bousculent au sein du studio. Entre Marvel’s Wolverine et des spin-offs potentiels (tels qu’un jeu sur Venom), ce PlayStation Studio a déjà de quoi faire, c’est pourquoi il ne faut sans doute pas s’attendre à un troisième épisode avant quelques années. Mais Bryan Intihar a accepté de répondre à quelques questions sur le sujet au sein du podcast Friends Per Second sur la chaîne Skill Up. De manière hypothétique, il tease ce à quoi pourrait ressembler Marvel’s Spider-Man 3, ou plutôt sur l’échelle que pourrait avoir le jeu :

« Si Spider-Man 1 et Miles Morales étaient comme notre Iron Man, et Spider-Man 2 était comme Civil War, où allons-nous logiquement à partir de là ? Je pense que ce serait assez épique. Mais nous verrons. »

Une comparaison avec le MCU qui laisse donc penser que la conclusion de la trilogie serait d’une ampleur bien plus grande, à la manière dont la saga de l’Infini s’est conclue avec Avengers: Infinity War et Endgame. Les possibilités sont nombreuses et l’attente risque d’être longue.

Marvel’s Spider-Man 2 est disponible sur PlayStation 5. Notre test est déjà disponible, tout comme notre guide complet.