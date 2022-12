Marvel’s Spider-Man 2 pourrait sortir durant l’automne 2023

Insomniac Games a choisi la stratégie du silence radio complet pour cette année 2022 autour de Marvel’s Spider-Man 2, ce qui rend les fans de l’Araignée très impatients. Et si certains d’entre eux pourront se rassasier dès aujourd’hui avec la sortie du premier trailer du film Spider-Man : Across the Spider-Verse, d’autres attendent plutôt des nouvelles des aventures de Peter et Miles sur PlayStation 5. Les choses commencent à bouger autour du jeu, avec la page PlayStation Store de ce dernier qui est apparue pendant quelques heures avant d’être retirée. Maintenant, c’est un indice sur la date de sortie qui a été trouvé.

Une annonce en approche ?

N’attendez pas Marvel’s Spider-Man 2 pour la première moitié de 2023. Logique nous direz-vous, mais cela semble se confirmer avec une information qui nous provient du site de Jamie Mayer, qui travaille actuellement sur l’écriture du jeu.

Sur son site, des internautes ont remarqué que le profil de l’intéressée mentionnait une sortie en automne 2023 pour Marvel’s Spider-Man 2. Un profil rapidement mis à jour quelques minutes après sa diffusion sur les réseaux sociaux, mais c’était déjà trop tard, comme le montre Insider Gaming avec une capture d’écran.

Entre ça et la publication de la page PlayStation Store du jeu, difficile de se dire qu’Insomniac Games n’a pas prévu de nous parler du jeu très bientôt. On ne pariera pas pour autant dessus, tout comme on ne vous promettra pas de trailer dans les prochains jours (nous ne sommes pas devins), mais il y a au moins un peu de mouvement autour du jeu, ce qui est toujours bon signe.