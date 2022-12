Marvel’s Spider-Man 2 : La page PlayStation Store du jeu apparaît en ligne, bientôt une annonce ?

Il fait partie des grands absents des derniers Game Awards : Marvel’s Spider-Man 2 n’a pas pointé le bout de sa toile lors de la cérémonie de Geoff Keighley, et ce malgré les rumeurs qui laissaient penser le contraire. On a désormais bien compris que Sony se réserve cette annonce pour l’un de ses shows maison, que ce soit un State of Play ou un PlayStation Showcase que l’on désespère d’attendre. Cependant, les choses commencent très légèrement à s’activer du côté de la campagne de communication autour du jeu.

L’Araignée commence à bouger

Click that wishlist and follow button! https://t.co/pRTTXhKH5O — James Stevenson (@JamesStevenson) December 12, 2022

Durant le week-end, James Stevenson, qui est le community manager d’Insomniac Games, a fait quelques allusions très appuyées à Marvel’s Spider-Man 2, en postant des gifs et autres indices repérés immédiatement par la communauté.

Jusqu’ici, rien de bien notable, du moins jusqu’à ce que la page du jeu soit mise en ligne sur le PlayStation Store du Royaume-Uni. Et si Stevenson en a fait la promotion, on remarque aujourd’hui que cette page a été mise hors-ligne dans la foulée. On se demande donc si tout cela n’a pas été publié un peu trop tôt, mais dans ce cas-là, il serait étonnant de voir le community manager en faire la promotion.

Quoi qu’il en soit, cela n’est pas forcément annonciateur d’un nouveau trailer ou d’une prochaine conférence chez Sony, mais on peut s’attendre à ce que le jeu puisse tout de même donner quelques petites nouvelles d’ici la fin de l’année, avec un peu de chance.