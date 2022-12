Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac Games confirme que le jeu sortira à l’automne 2023

On ne sait pas vraiment si toute l’agitation autour de Marvel’s Spider-Man 2 ces derniers jours a forcé Insomniac Games à sortir du silence, ou si c’est justement parce que le studio avait prévu de communiquer sur le jeu que les rumeurs ont commencé, mais on a enfin du neuf sur cette suite très attendue. Ces derniers jours, une période de sortie à l’automne 2023 semblait se dessiner pour ce nouveau jeu, sans que l’on sache vraiment si cette fuite relevait de l’erreur ou d’une véritable information communiquée trop tôt. C’était visiblement l’option numéro 2.

Une confirmation attendue

On apprend cela via un nouveau billet du PlayStation Blog, qui confirme bel et bien que Marvel’s Spider-Man 2 sortira sur PlayStation 5 dans le courant de l’automne 2023. Rien de très surprenant ici, on peut s’attendre à une sortie en octobre/novembre comme les deux autres opus de la saga, mais au moins, l’horizon est un petit peu plus clair.

Insomniac Games se fend même d’un communiqué pour l’occasion via le directeur créatif du jeu, Bryan Intihar :

« Quelle année cela a été pour les PlayStation Studios ; ici, à Insomniac Games, nous sommes absolument impressionnés par le travail de nos pairs. Félicitations à tous pour une année 2022 réussie… et l’année prochaine sera toute aussi excitante alors que nous continuons à préparer Marvel’s Spider-Man 2 pour une sortie à l’automne prochain. »

C’est donc désormais officiel, et on compte maintenant les mois qui nous séparent de cette saison automnale. Reste à attendre une date plus précise, mais on imagine que Sony se gardera de la communiquer avant pas mal de mois maintenant, étant donné qu’aucun PlayStation Showcase ne semble être dans les tuyaux.