Marvel’s Guardians of the Galaxy assure le show dans son trailer de lancement

Puisque le jeu est passé gold depuis un moment, Square Enix n’hésite pas à intensifier la promotion autour de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Si le titre nous a récemment présenté Cosmo ainsi que sa tracklist, il se paye aujourd’hui un trailer de lancement qui arrive bien en avance, et ce n’est sans doute pas pour rien. Avant d’aller plus loin, notez que la fin de cette vidéo contient un spoil relativement important sur un personnage du jeu.

Un trailer qui tombe bien

Ce trailer de lancement met surtout en avant les combats du jeu, avec une illustration des différentes capacités de nos héros et quelques touches d’humour ici et là.

On retiendra surtout la scène de fin de cette vidéo, qui tease un peu plus ce qui nous attend dans l’aventure, avec ce qui semble être Adam Warlock, l’un personnages les plus emblématiques des comics des Gardiens de la Galaxie et de tout l’univers Marvel en général.

Avec l’annonce du casting de l’acteur Will Poulter pour jouer ce même rôle dans le MCU via le film Guardians of the Galaxy Vol. 3, difficile d’y voir une simple coïncidence dans toute cette compagne de communication.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et dans une version cloud sur Nintendo Switch.