Marvel’s Guardians of the Galaxy précise sa playlist et montre Cosmo

Tandis que Marvel’s Avengers continue de défrayer la chronique, Marvel’s Guardians of the Galaxy prépare son lancement plus sereinement, surtout depuis les premiers retours positifs qu’il a reçu avec les dernières sessions de jeu réservées à la presse. Quelques jours avant que l’on puisse découvrir les aventures de Star-Lord et les autres, Square Enix dévoile une vidéo illustrant le fameux chien Cosmo, tout en évoquant la playlist du jeu.

Awesome Mix Vol.3

Cosmo sera donc bien de la partie dans cette aventure inédite en tant que chef de la sécurité de Knowhere, accompagnés de ses petits chiots qui feront forcément craquer les amateurs de doggos.

On retiendra également les précisions sur les musiques présentes dans le jeu, forcément issues principalement des années 80, avec aussi la présence du groupe fictif Star-Lord, créé pour l’occasion et qui s’illustre ici avec un clip définitivement rétro pour le titre Zero to Hero.

Pour la liste complète de chansons que l’on pourra attendre dans le jeu, on retrouve donc :

Never Gonna Give You Up – Rick Astley

Kickstart My Heart – Motley Crue

Turn Me Loose – Loverboy

Holding Out for a Hero – Bonnie Tyler

Wake Me Up Before You Go-Go – Wham!

(Don’t Fear) The Reaper – Blue Oyster Cult

Turn up the Radio – Autograph

Don’t Worry Be Happy – Bobby McFerrin

White Wedding – Pt.1 – Billy Idol

Hit Me With Your Best Shot – Pat Benatar

Everybody Have Fun Tonight – Wang Chung

Rock Rock (Till You Drop) – Def Leppard

Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears

Hangin’ Tough – New Kids On The Block

Tainted Love – Soft Cell

I Ran (So Far Away) – A Flock Of Seagulls

Every 1’s a Winner – Hot Chocolate

I’ll Tumble 4 Ya – Culture Club

We’re Not Gonna Take It – Twisted Sister

I love It Loud – KISS

Take on Me – a-ha

Love Song – Simple Minds

Call Me – Blondie

Since You Been Gone – Rainbow

Relax – Frankie Goes To Hollywood

The Warrior – Scandal, Patty Smyth

We Built This City – Starship

The Final Countdown – Europe

Zero to Hero – Star-Lord Band

Space Riders with No Names – Star-Lord Band

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et dans une version cloud sur Nintendo Switch.