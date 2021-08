Marvel’s Guardians of the Galaxy présente le Cardinal Raker tout en confirmant son support DLSS

Marvel’s Guardians of the Galaxy continue à faire les présentations avec un nouveau trailer. Après nous avoir rappelé l’importance de la bande-son dans le jeu, et nous fait faire la connaissance de Lady Hellbender, le jeu d’Eidos Montréal et de Square Enix nous présente ici le Grand Unificateur Raker, que l’on connait dans les comics comme étant le Cardinal Raker.

Les Gardiens en Ray-Tracing sur PC

Il aura ici une apparence bien différente de celle de son homologue dans les comics, bien moins guerrière en tout cas. Raker travailler pour l’Eglise Universelle de la Vérité, qui va visiblement se mettre en travers du chemin de nos Gardiens.

C’est aussi l’occasion pour Nvidia de confirmer que le jeu aura droit à son support DLSS pour la version PC, qui va bénéficier de la technologie Ray-Tracing pour afficher de meilleurs éclairages.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.