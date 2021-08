Marvel’s Guardians of the Galaxy nous présente Lady Hellbender en vidéo

Révélé lors de la conférence Square Enix durant l’E3 2021, Marvel’s Guardians of the Galaxy s’est jusqu’ici pas mal attardé sur ses héros, alors que l’on devrait croiser tout un tas d’ennemis cultes de la bande. On a notamment pu apercevoir Lady Hellbender durant le trailer, et celle-ci est aujourd’hui au centre un d’extrait plus long.

Drax joue les dragueurs

On devine alors que cette cinématique fait suite à l’extrait de gameplay présenté en juin dernier, avec un Groot en cage pour pouvoir feindre une offrande à Lady Hellbender. La troupe rencontre donc la guerrière pour la première fois ici, et celle-ci semble être très intéressée par Drax, qui a l’occasion de jouer, maladroitement, de ses charmes.

Dans les comics, Lady Hellbender est un personnage relativement récent, qui collectionne les monstres. Le grand public pourra la connaître un peu plus grâce au titre, qui devrait faire d’elle l’une des ennemis principales du groupe.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.