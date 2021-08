Marvel’s Guardians of the Galaxy nous parle de l’importance de sa bande-son

Après être revenu sur le design de ses personnages, les différents artistiques de chez Eidos Montréal semblent prendre la parole tout à tour pour nous présenter les différents aspects du jeu. Aujourd’hui, c’est la bande-son du titre qui est mise à l’honneur, et qui est forcément très importante dans un titre comme Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Une bande-son attendue au tournant

Cette nouvelle vidéo revient donc sur la constitution de la bande-son, qui se voudra être un peu plus rock’n roll que celles des films (même si on aura aussi de la synthpop avec Gary Numan et d’autres styles), avec un Star-Lord qui tiendra son surnom de son groupe préféré – dont il affiche le logo sur sa veste – qui sera ici fictif. C’est Steve Szczepkowski, directeur sonore, qui s’est occupé du chant dans ce groupe, après un concours de circonstances raconté dans la vidéo.

On peut également voir que Richard Jacques a composé les grands thèmes du jeu enregistrés a Abbey Road Studios, afin de sonner comme un grand film s’étalant sur plusieurs heures.

Mais rassurez-vous, et comme vous l’avez déjà entendu dans les trailers, le jeu comportera également des musiques des années 80-90 que l’on connait tous, avec notamment la présence de Kiss à la bande-son, et d’autres groupes ou artistes célèbres. Plus qu’un simple gimmick, la musique viendra jouer un vrai rôle dans le gameplay avec Star-Lord qui pourra galvaniser sa bande-son en diffusant un morceau pour que l’équipe obtienne un boost temporaire.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.