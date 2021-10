Marvel’s Guardians of the Galaxy : La version PC illustre ses performances techniques en vidéo

Une semaine seulement après avoir partagé deux nouvelles bandes-annonces et s’être laissé approcher via une preview et une interview avec Jean-François Dugas, directeur créatif chez Eidos Montréal, Marvel’s Guardians of the Galaxy continue de se montrer à moins d’un mois de son lancement par l’intermédiaire d’un trailer dédié à sa version PC développée en partenariat avec le studio britannique d3t Ltd.

Un titre beau et fun en perspective ?

Si on savait déjà que les possesseurs de cartes Nvidia GeForce RTX pourront profiter du ray-tracing et du DLSS, la vidéo précise aussi que la production éditée par Square Enix prendra en charge la technologie HDR ainsi que la résolution 8K. Reste maintenant à savoir si ces options apporteront une vraie plus-value graphique et technique au titre.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et dans une version cloud sur Nintendo Switch.