Marvel’s Guardians of the Galaxy : Un peu d’exploration et quelques combats en vidéo

Cette semaine, c’était la semaine des Gardiens de la Galaxie : notre joyeuse troupe galactique a pas mal enchaîné les apparitions publiques et s’était d’ailleurs laissé approcher par notre équipe pour une interview exclusive et un aperçu en avant-première où l’on vous livrait des impressions assez enjouées. La communication continue en cette fin de semaine avec non pas une, mais deux vidéos.

Les gardiens font le show

La première s’attarde sur les affrontements et nous montrent plusieurs séquences de combat avec nos gardiens en action. Rocket, Groot, Drax, Gamora puis Star-Lord, on peut voir que chacun des membres aura des capacités différentes qui permettront de créer une certaine synergie contre les ennemis. Il faudra alors bien user chaque personnage du groupe pour venir à bout des opposants.

La seconde vidéo elle, va plutôt s’arrêter sur les phases d’exploration. Le titre est un jeu d’action mais va aussi disposer d’une composante narrative assez forte avec des phases de plateforme et des passages à écouter les personnages mais aussi leur répondre en faisant des choix. On pourra d’ailleurs se balader à bord du Milano et établir des liens avec l’ensemble des gardiens.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est toujours prévu pour le 26 octobre 2021 et sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera aussi présent dans le GeForce Now et profitera d’une version cloud sur Nintendo Switch.