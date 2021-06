Eidos Montreal annonce Marvel’s Guardians of Galaxy pour le 26 octobre 2021

Square Enix avait annoncé que le temps fort de ce dernier Square Enix Presents allait être le reveal du prochain jeu d’Eidos Montréal. Beaucoup de rumeurs circulaient autour du titre, notamment sur le fait qu’un jeu centré sur les Gardiens de la Galaxie soit au programme.

Incarnez Star-Lord

Forcément, le jeu reprend l’humour des derniers films et ce n’est pas un hasard si le roster de l’équipe est le même que dans le MCU. On découvre donc le look un peu spécial des personnages, et on apprend alors que l’on aura droit à un jeu uniquement solo, très porté sur la narration. Ce qui veut aussi dire qu’un seul personnage sera jouable, à savoir Star-Lord.

Cela veut donc dire que l’on est sur un simili TPS orienté très action. Cela étant dit, il sera possible de donner des ordres aux autres membres de l’équipe. Durant les cinématiques, un système de choix de dialogues sera présent, et vos réponses auront des répercussions sur l’ambiance entre vos compagnons.

Marvel’s Guardians of Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.