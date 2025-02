Marvel Rivals : La Torche humaine et la Chose arriveront le 21 février avec le début de la mi-saison

Puisque le but de chaque jeu service est de ne surtout pas laisser sa communauté tourner en rond et s’ennuyer, les mises à jour doivent être fréquentes. NetEase Game l’a bien compris et veut faire en sorte que Marvel Rivals soit alimenté en contenu assez régulièrement, avec des saisons coupées en deux qui apportent des nouveaux héros toutes les six semaines. Le hero-shooter a entamé sa première saison avec le couple Reed Richards et Sue Storm, et le voici maintenant prêt à accueillir Johnny Storm et Ben Grimm.