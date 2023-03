La nouvelle manette Xbox toute verte, Velocity Green, est déjà disponible en précommande

Microsoft continue de décliner sa manette Xbox phare à toutes les sauces, ou plutôt à toutes les couleurs. Récemment, on a pu découvrir un modèle tout rose bonbon qui a eu un franc succès, et le constructeur poursuit dans sa lancée des manettes à couleur unie avec cette fois-ci la Velocity Green, une manette Xbox entièrement verte qui vient d’être dévoilée et qui est déjà disponible en précommande.

Où acheter la manette Xbox Velocity Green ?

Cette manette Xbox Velocity Green sera disponible dès le 20 mars prochain, mais vous pouvez déjà réserver votre exemplaire sur le Microsoft Store ou encore sur Amazon, à chaque fois au prix de 59,99 €.

Comme d’habitude, cette nouvelle manette ne propose rien de plus que les autres puisqu’elle arbore simplement un look différent, avec une couleur qui fera sans doute son effet chez les fans de la marque.

Le vert est indissociable de Xbox, il est donc normal de voir le constructeur proposer une manette de cette couleur. On retrouve ce vert jusque dans les joysticks, tandis que la manette dispose d’un dos blanc et de touches noires. Si vous voulez voir la vie entièrement en vert avec Xbox, nul doute que cette manette aura une place de choix chez vous.