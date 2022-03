Choisir une manette pour jouer sur PC peut se révéler être un casse-tête. Il faut d’abord penser à son usage quotidien en choisissant entre une manette filaire ou sans-fil, mais aussi penser à l’ergonomie de la manette par rapport à la physionomie de nos mains, pour avoir droit au meilleur confort possible. Et si certaines personnes ne veulent une manette qu’en tant que périphérique de support, et donc la moins chère possible, d’autres visent le haut de gamme avec des manettes entièrement personnalisables.

Pourquoi jouer avec une manette sur PC ?

Le combo clavier-souris est largement répandu sur PC, mais tous les jeux ne s’y adaptent pas forcément. Si la souris pourra faire des merveilles en comparaison avec une manette sur des genres comme le RTS ou les FPS, c’est tout de suite plus compliqué avec un jeu de combat ou un beat’em all entre les doigts.

Avoir une manette, ne serait-ce qu’en support, peut toujours être utile, d’autant plus que certains modèles compensent légèrement le point faible que peuvent avoir ces accessoires, en étant très modulables et en disposant de nombreuses touches à ajouter ou à enlever à l’envie selon le type de jeu. Ce sont certes les manettes les plus chères, mais pour la précision et le confort, on ne fera pas mieux.

Plutôt manette filaire ou manette sans-fil ?

Tout va dépendre de vos usages encore une fois, mais l’avantage du filaire et de ne pas avoir à recharger sa manette en pleine partie, ce qui pourra en gêner certain. De plus, il se trouve que les manettes filaires sont forcément plus réactives, même si cela se joue en millisecondes et que vous ne verrez guère la différence dans votre usage quotidien. Notez aussi que les manettes filaires sont souvent moins chères.

Avec une manette sans-fil, on a cependant pas à s’embêter avec les câbles qui pendant de partout et qui peuvent s’entremêler avec le reste de vos accessoires PC. La distance joue également en sa faveur car bien que la plupart des personnes jouant sur PC sont proches de leur machine, certains y jouent « façon console », sur un canapé et donc loin de leur écran.

Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses manettes qui vous offrent le luxe du choix, en étant à la fois filaire et sans-fil. Si vous hésitez sur votre usage de la manette, ces modèles seront faits pour vous.

Comment installer une manette sur PC ?

La plupart des manettes devraient être reconnues et installées directement sur votre PC dès lors que vous brancherez le fil sur un port USB, ou bien le récepteur Bluetooth. Une fois le jeu lancé, votre manette devrait normalement être active.

Si ce n’est pas le cas, notamment pour les DualShock 4, il existe des logiciels qui permettent de configurer tout cela. C’est notamment le cas de DS4Windows, qui permet de paramétrer la manette afin qu’elle soit reconnue en jeu. Si vous ne disposez pas de câble USB pour la brancher, vous devrez activer le Bluetooth sur votre PC, et maintenir les boutons PS et Share pendant quelques secondes, avant que DS4Windows repère la manette.